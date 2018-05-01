قبل مونديال 2018.. الأهلي المصري يتفاوض مع مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار ﻿

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن فريق الأهلي المصري، دخل في مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رونار ، مدرب المنتخب المغربي، لمعرفة موقفه بشأن قبول عرض الأحمر لقيادته بعد كأس العالم 2018، بعد رحيل حسام البدري.

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن فريق الأهلي المصري، دخل في مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رونار ، مدرب المنتخب المغربي، لمعرفة موقفه بشأن قبول عرض الأحمر لقيادته بعد كأس العالم 2018، بعد رحيل حسام البدري.

وأكدت شبكة ''إرم نيوز'' المصرية ، أن إدارة الفريق الأحمر، تلقى وعدا من المدرب الفرنسي، بأنه لا يمانع من تدريب الأهلي، لكن حالة رحيله رسميًا عن المنتخب المغربي ، عقب نهائيات كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

وأضافت الشبكة : ''أن رونار أكد لمسوؤلي الأهلي أن تركيزه بالكامل منصب مع المنتخب المغربي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم''، مؤكدًا أنه لا يعلم موقفه بشأن الاستمرار من عدمه في قيادة أسود الأطلسي بعد المونديال.