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الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 17:25 الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي
الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم
اختلاف واضح و كبير في ساعات الصوم في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، وذلك بسبب اختلاف ساعات النهار للبلدان.

شـــوف تيفي:

اختلاف واضح و كبير في ساعات الصوم في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، وذلك بسبب اختلاف ساعات النهار للبلدان.

وتسجل السعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات 14 ساعة و41 دقيقة، فيما تأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، وفي مصر تصل ساعات الصوم إلى 15 ساعة و7 دقائق.

تسجل دولة جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصوم، خلال شهر رمضان 2018، بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة، فيما تسجل أطول الساعات في الجزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك على مستوى الدول العربية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، واليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان ستكون ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

وفي فلسطين تسجل ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الأردن 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 ساعة و24 دقيقة، أما المغرب فتسجل 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة، وتونس 15 ساعة و45 دقيقة.

وعلى مستوى دول العالم فإن كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج: 19 ساعة، والسويد 18 ساعة 56 دقيقة.

 

‫شوف تيفي

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شــتوف تيفي المغرب ساعات الصوم الجزائر

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