حسنية أكادير يمدد عقدي اللاعبين ''بوفتيني'' و''الخنبوبي'' إلى صيف 2020 ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن إدارة حسنية أكادير قامت بتجديد عقد اللاعبين ''سفيان بوفتيني'' ، و''عبد العالي الخنبوبي'' إلى غاية سنة 2020.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن إدارة حسنية أكادير قامت بتجديد عقد اللاعبين ''سفيان بوفتيني'' ، و''عبد العالي الخنبوبي'' إلى غاية سنة 2020.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن تجديد عقدي اللاعبين جاء بعد جلسة حوار ومفاوضات مع اللاعبين، والتي اختتمت بإقناعهما بتمديد عقديهما مع الغزالة السوسية إلى متم صيف 2020.

وأضافت ذات المصادر، أن قرار تمديد عقد المدافع ''بوفتيني''، ومتوسط الميدان ''الخنبوبي'' جاء كنتيجة لأدائهما المتميز رفقة الفريق في كل المباريات التي خاضاها مع النادي طيلة هذا الموسم، والتي أبانا من خلالها على مستويات عالية مكنت الفريق من تبوء مراكز متقدمة في صفوف ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، وكان للاعبين دور بارز فيها.

علاوة على رغبة الطاقم الإداري للفريق في الحفاظ على ركائز وأعمدة النادي، ضمانا لسيرورة النتائج الإيجابية التي يبصم عليها الفريق، ولما لإستقرار التركيبة البشرية من دور جد هام في حصد النتائج والإنجازات الإيجابية، لا سيما وأن مكونات الفريق تمني النفس بالتأهل لعصبة الأبطال الإفريقية وضمان مشاركة إفريقية بعدما غاب عنها الفريق لسنوات عديدة.