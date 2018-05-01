 مثير..جمهور الريال يعيد تذاكر نهائي عصبة الأبطال الأوروبية ﻿
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مثير..جمهور الريال يعيد تذاكر نهائي عصبة الأبطال الأوروبية

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 17:13 مثير..جمهور الريال يعيد تذاكر نهائي عصبة الأبطال الأوروبية | سبور
مثير..جمهور الريال يعيد تذاكر نهائي عصبة الأبطال الأوروبية
أعادت العديد من الجماهير المساندة لفريق ريال مدريد لكرة القدم، تذاكر مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية، أمام فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب مشاكل لوجيستيكية.

'' شوف سبور''

أعادت العديد من الجماهير المساندة لفريق ريال مدريد لكرة القدم، تذاكر مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية، أمام فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب مشاكل لوجيستيكية.

وكشفت صحيفة '' آس '' الإسبانية، أن أكثر من 24 ألف مشجع لريال مدريد قاموا بشراء تذاكر لحضور نهائي دوري الأبطال في كييف، إلا أن الترتيبات الإدارية المتعلقة بالسفر حالت دون متابعة مباراة فريقهم.

وحسب ذات المصادر فإن 13 ألف مشجع أعادوا تذاكرهم بسبب التعقيدات اللوجستية والتكاليف الباهظة للوصول إلى العاصمة الأوكرانية والإقامة فيها.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 مارس بين ريال مدريد وليفربول.

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شوف سبور المغرب نهائي دوري الأبطال

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