 الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا | دولي

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب | بوليتيك

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب

المغاربة كاعيين من شوهة برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة | مجتمع

المغاربة كاعيين من ''شوهة'' برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب

ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو | دولي

ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو

هدف هازارد في مرمى مانشستر يونايتد تعليق عصام الشوالي | بووز

هدف هازارد في مرمى مانشستر يونايتد تعليق عصام الشوالي

المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا | مجتمع

المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا

شاهد هدف رائع للمغربي نور الدين أمرابط أمام ريال بيتيس بعدما دخل كبديل | بووز

شاهد هدف رائع للمغربي نور الدين أمرابط أمام ريال بيتيس بعدما دخل كبديل

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 17:09 الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا | دولي
الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا
اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم السبت، صاروخا حوثيا أطلق على مدينة خميس مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية.

''شــوف تيفي''

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم السبت، صاروخا حوثيا أطلق على مدينة خميس مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية الحوثيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو | دولي

ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو

عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب | دولي

عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بادو الزاكي..ها علاش انفاصلت على فريق اتحاد طنجة وهاذي آخر كلمة قالها ليا رئيس الفريق بالحرف | بــووز
منذ 16 ثانية

بادو الزاكي..ها علاش انفاصلت على فريق اتحاد طنجة وهاذي آخر كلمة قالها ليا رئيس الفريق بالحرف

لائحة رونار لمونديال روسيا في رأي المغاربة../ فمفهمناش غياب سفيان بوفال/الكعبي و بانون يستاهلو | خارج البلاطو

لائحة رونار لمونديال روسيا في رأي المغاربة../ فمفهمناش غياب سفيان بوفال/الكعبي و بانون يستاهلو

عايشة تحت الدروج فكازا وولدها عندو خلل عقلي..للمساعدة | حالة خاصة

عايشة تحت الدروج فكازا وولدها عندو خلل عقلي..للمساعدة

أجيو نضحكو شوية مع الفرق الكبير بين سبيطارات المغرب ومستشفيات أوروبا | بــووز

أجيو نضحكو شوية مع الفرق الكبير بين سبيطارات المغرب ومستشفيات أوروبا

﻿

آخر المستجدات

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي
منذ 11 دقيقة

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا | دولي

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب | بوليتيك

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.