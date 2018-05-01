الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا ﻿

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم السبت، صاروخا حوثيا أطلق على مدينة خميس مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية.

''شــوف تيفي''

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم السبت، صاروخا حوثيا أطلق على مدينة خميس مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.