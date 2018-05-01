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تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 17:05 تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب | بوليتيك
تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب
دخل البرلمان الجزائري على خط التصعيد الدبلوماسي الأخيريين بالرباط والجزائر ، فيما وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم إنذارا عسكريا غير مباشر للمغرب.

''شوف تيفي''

دخل البرلمان الجزائري على خط التصعيد الدبلوماسي الأخيريين بالرباط والجزائر ، فيما وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم إنذارا عسكريا غير مباشر للمغرب.

ووصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المناورات العسكرية التي تجريها قطع البحرية الجزائرية بالسواحل الغربية قريبا من المياه الإقليمية المغربية بمثابة ''إنذار''، لكل من يريد شرا بالبلاد وهو ما يقوي فرضية نية الاستفزاز واستعراض القوة من وراء برامج الإنزالات العسكرية المتعددة والمتوالية، التي تنفدها مختلف تشكيلات الجيش الجزائري بالمناطق العسكرية القريبة من الحدود البرية والبحرية مع المملكة، حسب ما أوردته يومية ''العلم'' في عدد السبت والأحد.

ويبــدو أن فريق الجنرالات الجزائريين النافذين بمربع القرار بالجزائر، قد أعدوا خطة تصعيد عسكري تتزامن مع الحلقة الجديدة من حلقات الازمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين، التي لا تهدأ حتى يبادر طــرف من أطراف السلطة بقصر المرادية إلى افتعال الظروف المناسبة لنسف مساعي التقارب وإدامة فتيل التوتر بين البلدين الجارين خدمة لأجندة الجناح المتشدد والمتربص دوما بالمصالح المغربية بقصر المرادية.

هــذا وقد كــان رئيس المجلس الشعبي الوطني ''الغرفـة العليا من البرلمان الجزائري'' ، السعيد بوحجة قد دخل قبل خرجة ولد عباس المهددة، حيث انبرى بدوره للرد على تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة التي كشفت تورط الجزائر في تحركات عناصر حزب الله المشبوهة فوق التراب الجزائري، حيث صرح أن مواقف بلاده من ملف الصحراء لن تتزحزح وستستمر في دعم المشروع الانفصالي.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجزائر العسكر البوليساريو الحرب تصعيد خطير

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