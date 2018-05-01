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المغاربة كاعيين من ''شوهة'' برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 16:55 المغاربة كاعيين من شوهة برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة | مجتمع
المغاربة كاعيين من ''شوهة'' برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة
يبدو أن الحديث عن الرداءة التلفزيونية يتكرر كلما حل شهر رمضان، فالبرامج الموعودة التي ينتظر المشاهد المغربي أن يشاهدها على التلفزيون وقت الإفطار، لم ترتق بعد إلى طموحاته وأفكاره، وبالتالي ما يراه

شوف تيفي

يبدو أن الحديث عن الرداءة التلفزيونية يتكرر كلما حل شهر رمضان، فالبرامج الموعودة التي ينتظر المشاهد المغربي أن يشاهدها على التلفزيون وقت الإفطار، لم ترتق بعد إلى طموحاته وأفكاره، وبالتالي ما يراه في الشاشة هي فقط برامج عادية، عكس تلك التي كان ينتظرها بشغف كبير، ومتعطش لرؤيتها.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور يومين على بث هذه البرامج بالقول أن ما وصلنا إليه ''انحطاط'' فني يكرر نفسه، وكارثة حلت بالتلفزيون عموما، ولعل بعض الألفاظ البعيدة عن اللياقة التي تسمع في بعض البرامج الرمضانية الكوميدية ''يا حسرة'' خير دليل على أن برامجنا أو بعضا منها مازال فعلا يحتاج لمحو الأمية في الكتابة والسيناريو وإدارة الممثل، حسب تعليقات الفايسبوكيين، متسائلين أليس في جعبة الكتّاب والمؤلفين مواضيع أخرى غير السرقة والغش والعري، بالله عليكم بماذا سيخبر الأب ابنه أو بنته عندما يرى أمامه لقطات ويسمع ألفاظا تقال فقط في ''الزنقة''.

وأعلن عدد من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي عن تحويل صحونهم اللاقطة ''البارابولات'' إلى وجهة القنوات العربية، التي تعرف هذه السنة بث مجموعة من الأعمال الدرامية الفخمة، التي تعالج عدد من الظواهر السياسية والاجتماعية، وتفتح الشهية على مصراعيها لاكتشاف أعمال فنية راقية تليق بالمشاهد العربي عموما، يؤثثها نجوم الفن بالشرق.

إلى ذلك فقد تدنت نسب مشاهدة عدد من البرامج الرمضانية المغربية مباشرة منذ اليوم الثاني من رمضان حيث أظهرت تدوينات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستياء العارم، عكس ما تم الترويج له من ارتفاع نسب المشاهدة بالملايين، في وقت مازالت فيه الأرقام الرسمية غائبة.

 

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أرقام تلفزيون مشاهدة المغرب قنوات

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