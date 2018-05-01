ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو ﻿

ذكرت مصادر عليمة إنه منذ الآن فصاعدا، لن يكون بمقدور مؤيدي البوليساريو الذين يجوبون، أروقة البرلمان الأوروبي ، رفع رؤوسهم من جديد، مؤكدة أن ممثـل القسم الأوروبي المناصرين لهم وجه لهم ضربة موجعة

''شوف تيفي''

ذكرت مصادر عليمة إنه منذ الآن فصاعدا، لن يكون بمقدور مؤيدي البوليساريو الذين يجوبون، أروقة البرلمان الأوروبي ، رفع رؤوسهم من جديد، مؤكدة أن ممثـل القسم الأوروبي المناصرين لهم وجه لهم ضربة موجعة عندما نزع عنهم أية صفة أو رغبـة في أن ينصبوا أنفسهم ممثلين عن ساكنة الصحراء.

وأضــافت أنه انعقد اجتماع يوم الخميس 17 ماي 2018، بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل لتبادل وجهات النظر حول تقدم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة والصيد البحري قمع ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي بشدة مؤيدي الأطروحة الانفصالية عندما أكد لهم أن البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل مصالح الساكنة المحلية، حسب ما أوردته يومية ''العلم'' في عدد السبت والأحد.

وفي ذات السياق شدد نيكولا بولت ممثل الجهاز، الذي يقوم تحت إشراف السيدة فيديريكا موغيريني، بتدبير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع البلدان غير العضوة وكذا السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، على أن '' البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل ، بشكل حصــري ساكنة الصحراء''.

هـــذا وحــرص المسؤول الأوروبي على رفع الغموض على هــذه المسألة من خلال تذكيره بأن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية نفسه ، قد أكد على ذلك بوضوح في رأيه حول الاتفاق الزراعي.