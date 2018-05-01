المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا ﻿

تحولت لحظة الإفطار في قناة ''دوزيم'' إلى موعد لإرغام المغاربة على مشاهدة سيل من الوصلات الإشهارية والإعلانات المتكررة التي تجاوزت جرعتها منسوب ما هو مبرمج في تلفزتنا العمومية من فقرات فنية وعروض

شـــوف تيفي:

تحولت لحظة الإفطار في قناة ''دوزيم'' إلى موعد لإرغام المغاربة على مشاهدة سيل من الوصلات الإشهارية والإعلانات المتكررة التي تجاوزت جرعتها منسوب ما هو مبرمج في تلفزتنا العمومية من فقرات فنية وعروض فكاهية على رداءتها وضعف جودتها كما جرت العادة في شهر رمضان.

وعبر عدد من رواد الفايسبوك عن استيائهم من إفراط القناة الثانية في بث الوصلات الإشهارية بشكل متكرر في موعد الإفطار، حيث اعتبر بعضهم أن زمن الإعلانات الإشهارية يتجاوز بكثير الفترة الزمنية المخصصة لعرض السيتكومات والفقرات الفنية المبرمجة في لحظة الدروة، وهو ما يؤكد في نظر البعض أن دوزيم تتعامل مع مشاهديها على أساس أنهم سلعة للتسويق، وليسوا مواطنين من حقهم الاستفادة من منتوج فني راقي، باعتبار أن القناة الثانية هي قناة عمومية تمول من مالهم العام.