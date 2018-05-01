 المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا | دولي

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب | بوليتيك

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب

المغاربة كاعيين من شوهة برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة | مجتمع

المغاربة كاعيين من ''شوهة'' برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب

ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو | دولي

ضـــربة قوية للانفصاليين ..البرلمان الأوروبي لايعتــرف بالبوليساريو

هدف هازارد في مرمى مانشستر يونايتد تعليق عصام الشوالي | بووز

هدف هازارد في مرمى مانشستر يونايتد تعليق عصام الشوالي

المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا | مجتمع

المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا

شاهد هدف رائع للمغربي نور الدين أمرابط أمام ريال بيتيس بعدما دخل كبديل | بووز

شاهد هدف رائع للمغربي نور الدين أمرابط أمام ريال بيتيس بعدما دخل كبديل

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 16:44 المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا | مجتمع
المغاربة كاعيين على إشهارات دوزيم الكثيرة في رمضان وفايسبوكيون: حنا مشاهدين ماشي سلعة تبيعونا
تحولت لحظة الإفطار في قناة ''دوزيم'' إلى موعد لإرغام المغاربة على مشاهدة سيل من الوصلات الإشهارية والإعلانات المتكررة التي تجاوزت جرعتها منسوب ما هو مبرمج في تلفزتنا العمومية من فقرات فنية وعروض

شـــوف تيفي:

تحولت لحظة الإفطار في قناة ''دوزيم'' إلى موعد لإرغام المغاربة على مشاهدة سيل من الوصلات الإشهارية والإعلانات المتكررة التي تجاوزت جرعتها منسوب ما هو مبرمج في تلفزتنا العمومية من فقرات فنية وعروض فكاهية على رداءتها وضعف جودتها كما جرت العادة في شهر رمضان.

وعبر عدد من رواد الفايسبوك عن استيائهم من إفراط القناة الثانية في بث الوصلات الإشهارية بشكل متكرر في موعد الإفطار، حيث اعتبر بعضهم أن زمن الإعلانات الإشهارية يتجاوز بكثير الفترة الزمنية المخصصة لعرض السيتكومات والفقرات الفنية المبرمجة في لحظة الدروة، وهو ما يؤكد في نظر البعض أن دوزيم تتعامل مع مشاهديها على أساس أنهم سلعة للتسويق، وليسوا مواطنين من حقهم الاستفادة من منتوج فني راقي، باعتبار أن القناة الثانية هي قناة عمومية تمول من مالهم العام.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب موعد الإفطار استياء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغاربة كاعيين من شوهة برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة | مجتمع

المغاربة كاعيين من ''شوهة'' برامج رمضان هربو نحو القنوات العربية وقنواتنا تعيش تراجعا خطيرا في نسب المشاهدة

عاجل..هذا ما تقرر في حق ضابط شرطة بتطوان تورط في اختلاس أموال عمومية والتزوير | مجتمع

عاجل..هذا ما تقرر في حق ضابط شرطة بتطوان تورط في اختلاس أموال عمومية والتزوير

حصــري..ها علاش القزابري مبقاش كيصلي بالمغاربة فمسجد الحسن الثاني في رمضان | مجتمع

حصــري..ها علاش القزابري مبقاش كيصلي بالمغاربة فمسجد الحسن الثاني في رمضان

بعد مرور 7 أيام..حـــملة واسعة للعثور على الطفلة غــزل وهاشنو دارت العائلة فشوارع الدارالبيضاء | مجتمع

بعد مرور 7 أيام..حـــملة واسعة للعثور على الطفلة غــزل وهاشنو دارت العائلة فشوارع الدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لائحة رونار لمونديال روسيا في رأي المغاربة../ فمفهمناش غياب سفيان بوفال/الكعبي و بانون يستاهلو | خارج البلاطو
منذ 49 ثانية

لائحة رونار لمونديال روسيا في رأي المغاربة../ فمفهمناش غياب سفيان بوفال/الكعبي و بانون يستاهلو

عايشة تحت الدروج فكازا وولدها عندو خلل عقلي..للمساعدة | حالة خاصة

عايشة تحت الدروج فكازا وولدها عندو خلل عقلي..للمساعدة

أجيو نضحكو شوية مع الفرق الكبير بين سبيطارات المغرب ومستشفيات أوروبا | بــووز

أجيو نضحكو شوية مع الفرق الكبير بين سبيطارات المغرب ومستشفيات أوروبا

ترمضينة..صحاب الديسير فعين حرودة مْحيحين قبل لفطور | خارج البلاطو

ترمضينة..صحاب الديسير فعين حرودة مْحيحين قبل لفطور

﻿

آخر المستجدات

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي
منذ 6 دقائق

إطلاق النار في ألمانيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم | دولي

الجزائر تُسجل أطول ساعات الصوم وهذه هي أقصر الدول في ساعات الصوم

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا | دولي

الدفـــاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيـــا

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب | بوليتيك

تصعيـد خطير..الجـــزائر تخــطــط للحــرب ضــد المغــرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.