المغرب التطواني يقترب من حسم عقد زهير الواصلي بصفة نهائية ﻿

كشفت تقارير مطلعة، أن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، يتجه نحو شراء عقد اللاعب زهير الواصلي المعار من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير مطلعة، أن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، يتجه نحو شراء عقد اللاعب زهير الواصلي المعار من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى فريق المغرب التطواني لإقناع إدارة فريق الرجاء، للفوز بخدمات الواصلي بصفة نهائية بعدما قدم مباريات جيدة رفقة الحمامة البيضاء خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية وساهم بدوره في الحفاظ على مكانة الفريق ضمن القسم الاحترافي.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب تأقلم بشكل جيد مع مجموعة فريق المغرب التطواني ويرغب في البقاء مع فريقه الجديد علما أنه لازال يربطه عقد رسمي لمدة موسمين مع القلعة الخضراء.