 شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل مقتل طالب بجامعة ابن زهر بأكادير إثر إندلاع مواجهات عنيفة بين فصيلين ﻿
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شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل مقتل طالب بجامعة ابن زهر بأكادير إثر إندلاع مواجهات عنيفة بين فصيلين

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 16:18 شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل مقتل طالب بجامعة ابن زهر بأكادير إثر إندلاع مواجهات عنيفة بين فصيلين | حوادث و حقوق
شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل مقتل طالب بجامعة ابن زهر بأكادير إثر إندلاع مواجهات عنيفة بين فصيلين
توصلت قناة ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة بمعطيات جديدة وحصرية بخصوص مقتل طالب عشريني أثناء مواجهات دامية بين فصائل طلابية وتفيد أن الهالك لقي مصرعه صباح اليوم متأثرا بجروح بليغة كان قد أصيب بها منذ

شوف تيفي:أكادير

توصلت قناة ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة بمعطيات جديدة وحصرية بخصوص مقتل طالب عشريني أثناء مواجهات دامية بين فصائل طلابية وتفيد أن الهالك لقي مصرعه صباح اليوم متأثرا بجروح بليغة كان قد أصيب بها منذ الأسبوع الماضي حينما تلقى ضربات قاتلة على مستوى الرأس داخل رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال احتفالية داخل الجامعة

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالك جرى نقله بعد إصابته للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، وبعد إطلاع الطاقم الطبي على حالته وإخضاعه للفحوصات الأولية، تقرر توجيهه نحو مستشفى مراكش نظرا لخطورة إصابته، وبقي هناك في غيبوبة تامة داخل قسم الإنعاش إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وأوضحت ذات المصادر، أن وفاة الطالب المنحدر من مدينة كلميم نزلت كالصاعقة على رفاقه وزملائه وأججت غضبهم، الأمر الذي جعلهم يدخلون في مواجهات عنيفة صباح اليوم مع الطلبة للثأر لمقتل زميلهم.

وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة مجموعة من الطلبة في كلا الجانبين، وتسببت في حالة من الهلع والخوف والاستنفار الأمني خصوصا وأن المواجهات تزامنت مع اجتياز الطلبة للامتحانات.

هذا ولازالت المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها وأبحاثها الميدانية من أجل الوصول للأطراف المشتبه بها في مقتل الطالب ، في الوقت الذي تعيش فيه جامعة ابن زهر حالة من التأهب الأمني على أعلى درجة مخافة عودة المواجهات بين الفصلين .

‫شوف تيفي

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