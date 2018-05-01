 عاجل..هذا ما تقرر في حق ضابط شرطة بتطوان تورط في اختلاس أموال عمومية والتزوير ﻿
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عاجل..هذا ما تقرر في حق ضابط شرطة بتطوان تورط في اختلاس أموال عمومية والتزوير

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 16:08 عاجل..هذا ما تقرر في حق ضابط شرطة بتطوان تورط في اختلاس أموال عمومية والتزوير | مجتمع
عاجل..هذا ما تقرر في حق ضابط شرطة بتطوان تورط في اختلاس أموال عمومية والتزوير
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، قرر قبل قليل من يومه السبت 19 ماي، إحالة ضابط شرطة على محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، قرر قبل قليل من يومه السبت 19 ماي، إحالة ضابط شرطة على محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.

وأكد ذات المصدر أن ضابط الشرطة، مثل صباح اليوم أمام الوكيل العام بالمحكمة المذكورة، والذي قرر إحالته على قاضي التحقيق.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط شرطة يعمل مكلفا بمصلحة تدبير العربات الأمنية بولاية أمن تطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من مالك محطة للمحروقات في مواجهة موظف الشرطة المذكور، ينسب له فيها منحه إيصالات استيلام مزورة تتعلق بمبالغ مالية مترتبة عن المحروقات التي توفرها المحطة للمركبات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تطوان ضابط شرطة المحروقات الحراسة النظرية

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