حصــري..ها علاش القزابري مبقاش كيصلي بالمغاربة فمسجد الحسن الثاني في رمضان ﻿

بعد القيل و القال و غيابه عن الإمامة بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء خلال الأيام الأولى من رمضان، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن سبب غياب القزابري عن صلاة التراويح يعود لإصابته بوعكة صحية.بعد القيل

شـــوف تيفي:

بعد القيل و القال و غيابه عن الإمامة بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء خلال الأيام الأولى من رمضان، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن سبب غياب القزابري عن صلاة التراويح يعود لإصابته بوعكة صحية.

و قالت مصادرنا المطلعة، إن الشيخ عمر القزابري لا يقوى على الوقوف كثيرا بعد إصابته على مستوى رجله و بالتالي لم يستطع الإمامة بالمصلين خلال صلاة التراويح خلال هذا الشهر الفضيل.

وتمكن القزابري خلال السنوات الماضية من الدخول لقلوب ملايين المغاربة الذين اختاروا الصلاة وراءه خصوصا خلال العشر الأواخر التي تعرف ختمه للقرآن بحضور أكثر من 250 ألف مصلي .