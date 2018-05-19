 عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : تشيلسي - مانشستر يونايتد / نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي | بووز

بث مباشر : تشيلسي - مانشستر يونايتد / نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

بالفيديو..لقطة طريفة لمهدي بنعطية لحظة تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي..شوفو أشنو وقع | بووز

بالفيديو..لقطة طريفة لمهدي بنعطية لحظة تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي..شوفو أشنو وقع

عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء

عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب | دولي

عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب

لحظة توديع الأسطورة بوفون في يوم اعتزاله .. بكاء/حزن/الجميع حزين.. كبار/صغار/زوجته أبنائه | بووز

لحظة توديع الأسطورة بوفون في يوم اعتزاله .. بكاء/حزن/الجميع حزين.. كبار/صغار/زوجته أبنائه

استفادة 32000 شخص من عملية توزيع قفة رمضان بمكناس | بوليتيك

استفادة 32000 شخص من عملية توزيع قفة رمضان بمكناس

فيديو : هدف يوفنتوس الثاني الرائع في مرمى هيلاس فيرونا تعليق حفيظ دراجي | بووز

فيديو : هدف يوفنتوس الثاني الرائع في مرمى هيلاس فيرونا تعليق حفيظ دراجي

حــصري..تطورات مثيرة في قضية الزوج اللي حصل مراتو فقهوى ديال الشيشا بعدما قالتليه غادي تمشي تصلي التراوح فكازا | حوادث و حقوق

حــصري..تطورات مثيرة في قضية الزوج اللي حصل مراتو فقهوى ديال الشيشا بعدما قالتليه غادي تمشي تصلي

فيديو : هدف يوفنتوس الأول في مرمى هيلاس فيرونا تعليق حفيظ دراجي | بووز

فيديو : هدف يوفنتوس الأول في مرمى هيلاس فيرونا تعليق حفيظ دراجي

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 15:08 عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عاملا في عقده الخامس، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه السبت 19 ماي، داخل شركة ''ليوني'' الخاصة بصناعة أسلاك السيارات '' الكابلاج'' توجد بمنطقة عين السبع بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عاملا في عقده الخامس، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه السبت 19 ماي، داخل شركة "ليوني" الخاصة بصناعة أسلاك السيارات " الكابلاج" توجد بمنطقة عين السبع بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الكاملة أن العامل البالغ من العمر قيد حياته 54 سنة، فارق الحياة فجأة ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن الإجهاد والضغط في العمل بالشركة المذكورة من المحتمل أن يكونا سببا في إصابته بسكتة قلبية.

وأكد ذات المصدر أن المعاينة الطبية الأولى للمتوفى بعد نقل جثته إلى مستشفى محمد الخامس، أشارت إلى أن الإجهاد في العمل كان سببا في وفاة العامل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العامل مستشفى محمد الخامس البيضاء ليوني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حــصري..تطورات مثيرة في قضية الزوج اللي حصل مراتو فقهوى ديال الشيشا بعدما قالتليه غادي تمشي تصلي التراوح فكازا | حوادث و حقوق

حــصري..تطورات مثيرة في قضية الزوج اللي حصل مراتو فقهوى ديال الشيشا بعدما قالتليه غادي تمشي تصلي التراوح فكازا

توقيف شخصين من بينهما سيدة متورطين بالضرب والجرح المُفضي إلى الموت والخيانة الزوجية بسلا | حوادث و حقوق

توقيف شخصين من بينهما سيدة متورطين بالضرب والجرح المُفضي إلى الموت والخيانة الزوجية بسلا

عــاجل:مصرع شخص بعد مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير | حوادث و حقوق

عــاجل:مصرع شخص بعد مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير

حــصري..قالتليه غادا تمشي تصلي التراويح..حصلها فقهوى ديال الشيشا فكازا وهاشنو دار ليها | حوادث و حقوق

حــصري..قالتليه غادا تمشي تصلي التراويح..حصلها فقهوى ديال الشيشا فكازا وهاشنو دار ليها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بيه فيه..الأحزاب المغربية ناعسة فالبرلمان فرمضان | بــووز
منذ 15 دقيقة

بيه فيه..الأحزاب المغربية ناعسة فالبرلمان فرمضان

بالفيديو..كاميرا للمراقبة توثق لحظة محاولة اختطاف طفلة بالقنيطرة | قنوات أخرى

بالفيديو..كاميرا للمراقبة توثق لحظة محاولة اختطاف طفلة بالقنيطرة

لأول مرة..سعيدة شرف دارت كليب مع ولادها فرمضان | قنوات أخرى

لأول مرة..سعيدة شرف دارت كليب مع ولادها فرمضان

خلافا لما يروج الفيزازي يُجيبكم..القبــلة في رمضان لا حرج فيها مقابل هذه الشروط | بــووز

خلافا لما يروج الفيزازي يُجيبكم..''القبــلة'' في رمضان لا حرج فيها مقابل هذه الشروط

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : تشيلسي - مانشستر يونايتد / نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي | بووز
منذ 8 دقائق

بث مباشر : تشيلسي - مانشستر يونايتد / نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

بالفيديو..لقطة طريفة لمهدي بنعطية لحظة تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي..شوفو أشنو وقع | بووز

بالفيديو..لقطة طريفة لمهدي بنعطية لحظة تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي..شوفو أشنو وقع

عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء

عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب | دولي

عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.