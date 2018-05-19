عاجل..وفاة عامل وسط شركة شهيرة ديال الكابلاج بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عاملا في عقده الخامس، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه السبت 19 ماي، داخل شركة ''ليوني'' الخاصة بصناعة أسلاك السيارات '' الكابلاج'' توجد بمنطقة عين السبع بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عاملا في عقده الخامس، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه السبت 19 ماي، داخل شركة "ليوني" الخاصة بصناعة أسلاك السيارات " الكابلاج" توجد بمنطقة عين السبع بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الكاملة أن العامل البالغ من العمر قيد حياته 54 سنة، فارق الحياة فجأة ودون سابق إنذار، مشيرا إلى أن الإجهاد والضغط في العمل بالشركة المذكورة من المحتمل أن يكونا سببا في إصابته بسكتة قلبية.

وأكد ذات المصدر أن المعاينة الطبية الأولى للمتوفى بعد نقل جثته إلى مستشفى محمد الخامس، أشارت إلى أن الإجهاد في العمل كان سببا في وفاة العامل.