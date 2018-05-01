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عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 15:06 عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب | دولي
عــاجل:اخلاء محطة قطارات في مرسيليا لهذا السبب
أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم يومه السبت إخلاء محطة سان شارل للقطارات في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، وأوقفت الحركة فيها لبضع ساعات، إثر اعتقال شخص اعتبرت ''تصرفاته غريبة''.

شـــوف تيفي:

أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم يومه السبت إخلاء محطة سان شارل للقطارات في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، وأوقفت الحركة فيها لبضع ساعات، إثر اعتقال شخص اعتبرت "تصرفاته غريبة".

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن المحطة اقفلت بعيد ظهر يومه السبت واعيد فتحها قرابة الساعة 15،45 بالتوقيت المحلي (13،45 ت غ) بعد أن أنهى خبراء متفجرات عملهم فيها.

ونقل مصور فرانس برس في المكان أن طوابير طويلة من المسافرين تشكلت بانتظار الصعود إلى القطارات مجددا.

وكانت مسافرة ابلغت جنودا يقومون بأعمال الحراسة في المحطة، بأنها لاحظت وجود شخص اعتبرت "تصرفاته غريبة" فاعتقله الجنود.

وقال مصدر مقرب من التحقيق أن الشرطة القضائية تحقق مع الرجل الذي يرفض كشف هويته.

كما اوضح مصدر آخر في الشرطة ان الرجل المشتبه به "لم يبد اي مقاومة خلال اعتقاله".

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب قطارات محطة مارسيليا

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