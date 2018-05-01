استفادة 32000 شخص من عملية توزيع قفة رمضان بمكناس ﻿

أشرف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس صباح اليوم السبت 19 ماي الجاري، مرفوقا بالعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، على إعطاء انطلاقة عملية الدعم الغذائي في

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

أشرف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس صباح اليوم السبت 19 ماي الجاري، مرفوقا بالعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، على إعطاء انطلاقة عملية الدعم الغذائي في نسختها 19 "رمضان 1439" بعمالة مكناس ونواحيها.

وتأتي هاته المبادرة الخيرية المنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبدعم من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لدعم الفئات الاجتماعية الهشة، خصوصا الأرامل منهم والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يبلغ عدد المستفيدين 37.000 شخص، من بينهم 32.000 من العالم القروي.

وقد بلغت القيمة المالية المرصودة لهاته المبادرة وطنيا 80 مليون درهم، بزيادة 25 مليون درهم عن السنة المنصرمة، وزيادة كيلوغرام واحد من مواد العدس، مركز الطماطم، والعجائن، إضافة إلى 10 كيلوغرامات من الدقيق الممتاز، 4 كيلوغرامات من السكر، 250 غراما من الشاي، و5 لترات من الزيت في قفة رمضانية بحلة جديدة وجميلة، حيث بلغ عدد المستفيدين 2,5 مليون شخص ينتمون إلى 500.000 أسرة.

هذا، ويسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة جودة هاته المنتوجات الغذائية الموزعة، فيما تشرف اللجن المحلية والإقليمية برئاسة مندوب التعاون الوطني على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدات والمستفيدين من المبادرة.