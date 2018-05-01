حــصري..تطورات مثيرة في قضية الزوج اللي حصل مراتو فقهوى ديال الشيشا بعدما قالتليه غادي تمشي تصلي التراوح فكازا ﻿

في تطورات جديدة حول الاعتداء الذي تعرضت له زوجة بمدينة الدارالبيضاء على يد زوجها، كشفت مصادر خاصة لشوف أن الزوج ترك زوجته غارقة في الدماء و غادر بيته بمنطقة سيدي معروف بالدارالبيضاء.

شــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول الاعتداء الذي تعرضت له زوجة بمدينة الدارالبيضاء على يد زوجها، كشفت مصادر خاصة لشوف أن الزوج ترك زوجته غارقة في الدماء و غادر بيته بمنطقة سيدي معروف بالدارالبيضاء.

و قد تم نقل الزوجة من طرف الجيران لمستعجلات مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء في غياب عائلتها التي تقطن بدوار بمنطقة مزاب.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما اعتدى الزوج على زوجته بآلة حادة بعدما اوهمته أنها ستذهب إلى المسجد لصلاة التراويح ليضبطها داخل مقهى تروج الشيشا رفقة صديقاتها.

و قد أصيبت الزوجة على مستوى وجهها بالإضافة إلى كسر في يدها اليمنى ما استدعى نقلها إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء