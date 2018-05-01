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سكوب.. فتحي جمال جايب'' قدام الرباح'' للرجاء ومسؤولو النادي''مامسوقينش''

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 13:32 سكوب.. فتحي جمال جايب قدام الرباح للرجاء ومسؤولو الناديمامسوقينش | سبور
سكوب.. فتحي جمال جايب'' قدام الرباح'' للرجاء ومسؤولو النادي''مامسوقينش''
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن فتحي جمال المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم اكتشف خلال المراحل التجريبية لاعبين من الطراز العالي يمارسون في القسم الوطني الثاني قصد التعاقد

'' شوف سبور''

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن فتحي جمال المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم اكتشف خلال المراحل التجريبية لاعبين من الطراز العالي يمارسون في القسم الوطني الثاني قصد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن فتحي جمال أعجب كثيرا بلاعب يشغل مركز وسط ميدان دفاعي يتميز بإمكانيات عالية ومهاجمين يتمتعان بلياقة بدنية مهمة وسرعة فائقة كما لديهما إمكانيات فنية أثارت إعجاب اللاعبين القدامى الذين حضروا الاختبارات.

وأوضحت ذات المصادر، أن فرقا بالقسم الوطني الأول تنافس على البطولة الإفريقية دخلا في مفاوضات مع اللاعبين الثلاث ومن المنتظر أن يتم استقطابهم خلال الفترة المقبلة.

وحسب نفس المصادر، فإن كلا من فريق اتحاد طنجة ونهضة بركان من بين الأندية التي تنافس على الفوز بعقد اللاعبين ومن بينهم لاعب آخر ينتمي لفريق الأمل يلعب على مستوى الظهير الأيمن، وسيكون من الصعب على الفريق الأخضر استقطابهم بسبب الأزمة المالية التي يمر منها الفريق والعروض المغرية التي توصل بها اللاعبون.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء فتحي جمال

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