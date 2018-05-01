 دراسة أكثر دقة تكشف عن منتخبين مرشحين للتويج بلقب كأس العالم 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : يوفنتوس - هيلاس فيرونا .. آخر مباراة لـ بوفون مع اليوفي | بووز

بث مباشر : يوفنتوس - هيلاس فيرونا .. آخر مباراة لـ بوفون مع اليوفي

عــاجل:مصرع شخص بعد مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير | حوادث و حقوق

عــاجل:مصرع شخص بعد مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير

بعد مرور 7 أيام..حـــملة واسعة للعثور على الطفلة غــزل وهاشنو دارت العائلة فشوارع الدارالبيضاء | مجتمع

بعد مرور 7 أيام..حـــملة واسعة للعثور على الطفلة غــزل وهاشنو دارت العائلة فشوارع الدارالبيضاء

القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس الشريف | بوليتيك

القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس الشريف

خاص...مع توالي الهجمات على أئمة المساجد .. حراس أمن خاص بجوامع تيزنيت | مجتمع

خاص...مع توالي الهجمات على أئمة المساجد .. حراس ''أمن خاص'' بجوامع تيزنيت

ســــابقة.. إطلاق أول دولة عائمة مستقلة بحلول عام 2020 | دولي

ســــابقة.. إطلاق أول دولة عائمة مستقلة بحلول عام 2020

ســــابقة.. النقيب الجامعي يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل محمد أوجار ..وهـــذه مضـامينها.. | بوليتيك

ســــابقة.. النقيب '' الجامعي'' يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل ''محمد أوجار'' ..وهـــذه

المغرب يترأس أشغال الدورة 27 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية | بوليتيك

المغرب يترأس أشغال الدورة 27 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

حــصري..قالتليه غادا تمشي تصلي التراويح..حصلها فقهوى ديال الشيشا فكازا وهاشنو دار ليها | حوادث و حقوق

حــصري..قالتليه غادا تمشي تصلي التراويح..حصلها فقهوى ديال الشيشا فكازا وهاشنو دار ليها

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

دراسة أكثر دقة تكشف عن منتخبين مرشحين للتويج بلقب كأس العالم 2018

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 12:41 دراسة أكثر دقة تكشف عن منتخبين مرشحين للتويج بلقب كأس العالم 2018 | سبور
دراسة أكثر دقة تكشف عن منتخبين مرشحين للتويج بلقب كأس العالم 2018
تطرقت دراسة برازيلية لـ''فرص'' المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في التتويج باللقب، مؤكدة أن المنتخبين البرازيلي والإسباني هما الأوفر حظا حسابيا للظفر بلقب البطولة.

" شوف سبور"

تطرقت دراسة برازيلية لـ"فرص" المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في التتويج باللقب، مؤكدة أن المنتخبين البرازيلي والإسباني هما الأوفر حظا حسابيا للظفر بلقب البطولة.

وكشفت مؤسسة "جيتوليو فارغاس" ، بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر أربع سنوات المنتخبات الـ211 المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي.

وحسب ذات الدراسة، فإن حسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21%، أما فرصة إسبانيا فهي 13.5%.

وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11.4%، ثم فرنسا بـ9.5%، تليها الأرجنتين بـ8.5%، والبرتغال بـ5.0%، فإنجلترا بـ4.8%، وبلجيكا بـ4.3%، والسويد بـ3.8%.

وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76.5%، وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49%، بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فكانت 50%.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال البرازيل إسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

زيدان: رونالدو جاهز بنسبة 120 في المئة لنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي | سبور

زيدان: رونالدو جاهز بنسبة ''120 في المئة'' لنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي

كوادو آساموا يحسم في مسيرته مع جوفونتوس الإيطالي | سبور

كوادو آساموا يحسم في مسيرته مع جوفونتوس الإيطالي

عاجل.. سفيان بوفال يتوج بحائزة أحسن هدف في الدوري الإنجليزي + فيديو | سبور

عاجل.. سفيان بوفال يتوج بحائزة أحسن هدف في الدوري الإنجليزي + فيديو

اللاعب البرازيلي كريستيانو سانطوس يفسخ ارتباطه مع فريق حسنية أكادير لهذه الأسباب | سبور

اللاعب البرازيلي ''كريستيانو سانطوس'' يفسخ ارتباطه مع فريق حسنية أكادير لهذه الأسباب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قرية وسط مدينة الدارالبيضاء..أزبال/حيوانات/ وروائح كــريهة ..السكان طالع ليهم الدم و المسؤولين خارج التغطية | بــووز
منذ 2 دقائق

قرية وسط مدينة الدارالبيضاء..أزبال/حيوانات/ وروائح كــريهة ..السكان طالع ليهم الدم و المسؤولين ''خارج التغطية''

رشيد العلالي يخرج عن صمته و يرد..أنا مشفرتش الفكرة ديال البرنامج وها شنو وقع ليا مع هذاك السيد اللي اتاهمني بالسرقة | قنوات أخرى

رشيد العلالي يخرج عن صمته و يرد..أنا مشفرتش الفكرة ديال البرنامج وها شنو وقع ليا مع هذاك السيد اللي اتاهمني بالسرقة

بالفيديو..التفركيع فحي المْكناسة فكازا في رمضان والناس هربو من ديورهم | بــووز

بالفيديو..التفركيع فحي المْكناسة فكازا في رمضان والناس هربو من ديورهم

بالدمـــوع..تْعــدا عليها ولد جيرانهم و دخل عليها للدار بسيف بوجدة و عماها من عينيها..رسالة مُؤثرة للمسؤولين | حالة خاصة

بالدمـــوع..تْعــدا عليها ولد جيرانهم و دخل عليها للدار بسيف بوجدة و عماها من عينيها..رسالة مُؤثرة للمسؤولين

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : يوفنتوس - هيلاس فيرونا .. آخر مباراة لـ بوفون مع اليوفي | بووز
منذ 16 دقيقة

بث مباشر : يوفنتوس - هيلاس فيرونا .. آخر مباراة لـ بوفون مع اليوفي

عــاجل:مصرع شخص بعد مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير | حوادث و حقوق

عــاجل:مصرع شخص بعد مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير

بعد مرور 7 أيام..حـــملة واسعة للعثور على الطفلة غــزل وهاشنو دارت العائلة فشوارع الدارالبيضاء | مجتمع

بعد مرور 7 أيام..حـــملة واسعة للعثور على الطفلة غــزل وهاشنو دارت العائلة فشوارع الدارالبيضاء

القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس الشريف | بوليتيك

القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس الشريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.