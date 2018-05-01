دراسة أكثر دقة تكشف عن منتخبين مرشحين للتويج بلقب كأس العالم 2018 ﻿

تطرقت دراسة برازيلية لـ''فرص'' المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في التتويج باللقب، مؤكدة أن المنتخبين البرازيلي والإسباني هما الأوفر حظا حسابيا للظفر بلقب البطولة.

" شوف سبور"

تطرقت دراسة برازيلية لـ"فرص" المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 في التتويج باللقب، مؤكدة أن المنتخبين البرازيلي والإسباني هما الأوفر حظا حسابيا للظفر بلقب البطولة.

وكشفت مؤسسة "جيتوليو فارغاس" ، بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر أربع سنوات المنتخبات الـ211 المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي.

وحسب ذات الدراسة، فإن حسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21%، أما فرصة إسبانيا فهي 13.5%.

وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11.4%، ثم فرنسا بـ9.5%، تليها الأرجنتين بـ8.5%، والبرتغال بـ5.0%، فإنجلترا بـ4.8%، وبلجيكا بـ4.3%، والسويد بـ3.8%.

وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76.5%، وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49%، بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فكانت 50%.