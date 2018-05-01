زيدان: رونالدو جاهز بنسبة ''120 في المئة'' لنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي ﻿

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز بنسبة ''120 في المئة'' لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل، وسيكون متاحا

''شوف سبور''

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز بنسبة ''120 في المئة'' لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل، وسيكون متاحا للمباراة ضد فياريال يومه السبت في الدوري الإسباني .

وأضاف زيدان أن رونالدو سيكون جاهزا بنسبة ''150 في المئة''. وقال مبتسما في مؤتمر صحافي عشية المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني ''ربما في الوقت الحالي هو جاهز بنسبة 120 في المئة. هو في حالة جيدة، اذا كان كريستيانو جاهزا بنسبة 120 في المئة فهذا الأمر جيد بالنسبة إلي''.



وتدرب رونالدو بشكل طبيعي مع الفريق الأول خلال الأسبوع الحالي، وقد يمنحه زيدان الفرصة لخوض المباراة ضد فياريال . ويستطيع ريال مدريد إنهاء الموسم في المركز الثاني شرط فوزه على فياريال وخسارة أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام إيبار.

وقال زيدان عما إذا كانت عروض بايل الأخيرة ستؤثر على خياراته ''تستطيعون القول بأنه أفضل لأنه سجل هدفين لكنه يتدرب جيدا أيضا. الأهم هو رؤية الجميع في حالة بدنية جيدة وهذا ما يهمني بالدرجة الأولى''.

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في كاحله في مباراة ''الكلاسيكو'' ضد برشلونة بطل الدوري في 6 ماي (2-2)، ما أثار القلق بإمكانية عدم مشاركته في النهائي القاري المقرر في كييف في 26 الحالي.