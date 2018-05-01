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خاص...مع توالي الهجمات على أئمة المساجد .. حراس أمن خاص بجوامع تيزنيت | مجتمع

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خاص...مع توالي الهجمات على أئمة المساجد .. حراس ''أمن خاص'' بجوامع تيزنيت

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 11:28 خاص...مع توالي الهجمات على أئمة المساجد .. حراس أمن خاص بجوامع تيزنيت | مجتمع
خاص...مع توالي الهجمات على أئمة المساجد .. حراس ''أمن خاص'' بجوامع تيزنيت
قررت بعض مساجد مدينة تيزنيت الاستعانة بحراس ''أمن خاص'' لحماية المصلين والأئمة في شهر رمضان، وذلك بعد توالي الهجمات التي تعرض لها الأئمة بعدد من مساجد المملكة في الآونة الأخيرة.

شوف تيفي:تيزنيت

قررت بعض مساجد مدينة تيزنيت الاستعانة بحراس ''أمن خاص'' لحماية المصلين والأئمة في شهر رمضان، وذلك بعد توالي الهجمات التي تعرض لها الأئمة بعدد من مساجد المملكة في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة كعمل استعجالي حسب القائمين عليه لحماية أرواح مرتادي المساجد بتيزنيت، خاصة وأنها تعرف توافد أعداد كبيرة خلال هذا الشهر العظيم مقارنة مع باقي فترات السنة لأداء الشعائر الدينية، لاسيما صلاة التروايح، وضمانا لراحتهم وتوفير كل الظروف الملائمة لأداء فرائضهم الدينية في تخشع وتدبر، ارتأت الجمعيات المسيرة لمساجد تيزنيت توفير حراس أمن خاص لمرور شهر رمضان في أحسن الظروف وتحسبا لأي ظرف طارئ.


ومن جهتهم استحسن عدد من المواطنين بتيزنيت هذه البادرة وأكدوا أنها مبادرة تستحق التنويه وستزيد من درجة خشوع المصلين وستوفر لهم الهدوء والمناخ الملائم لأداء صلاة العشاء والتروايح في ظروف تطبعها السكينة والطمأنينة، وستقطع مع بعض التصرفات غير الأخلاقية والمناوشات التي تندلع بين الفينة والأخرى خلال شهر رمضان من السنوات الفارطة .

 

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شوف تيفي المغرب تيزنيت توالي هجمات أئمة حراس أمن خاص مساجد حماية المصلين توفير

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