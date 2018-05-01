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ســــابقة.. إطلاق أول دولة عائمة مستقلة بحلول عام 2020

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 10:06 ســــابقة.. إطلاق أول دولة عائمة مستقلة بحلول عام 2020 | دولي
ســــابقة.. إطلاق أول دولة عائمة مستقلة بحلول عام 2020
مــن المقرر أن تطلق أول دولة مستقلة عائمة في العالم في المحيط الهادئ عام 2022، حيث ستعمل خارج نطاق الأنظمة الحكومية مع استخدام عملتها الخاصة ''Vayron''

"شوف تيفي"

 مــن المقرر أن تطلق أول دولة مستقلة عائمة في العالم في المحيط الهادئ عام 2022، حيث ستعمل خارج نطاق الأنظمة الحكومية مع استخدام عملتها الخاصة "Vayron"

 وتشمــل الخطة بناء 300 منزل بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق والمطاعم والمكاتب وغيرها، في الدولة العائمة ذات الوجهة البحرية قبالة جزيرة تاهيتي.

 ويعــد المشروع الممول من قبل مؤسس PayPal، بيتر تيل، بتكلفة قدرها 50 مليون دولار، برنامجا تجريبيا بالشراكة مع حكومة بولينيزيا، كما تدعمه حملة أطلقتها مجموعة من الأكاديميين والمستثمرين.

 وفـــي مقابلة جديدة، تقول ناتالي ميزا غارسيا، المختصة بالعلوم السياسية والباحثة في مشروع الجزيرة العائمة، إن سكان الدولة سيكونون منعزلين عن "التأثيرات الجيوسياسية المتقلبة والقضايا التجارية". كما انتشرت شائعات حول إمكانية قيام الجزيرة بإيواء اللاجئين النازحين بسبب تغير المناخ، في يوم من الأيام، حسب ما أوردته وكالة "روسيا اليوم" .

 وتشمل هياكل الجزيرة على "أسطح خضراء" مغطاة بالنباتات، وستستخدم الإنشاءات الخيزران المحلي وألياف جوز الهند والخشب والمعدن المعاد تدويره والبلاستيك.

 هـــذا وتم تصميم عدد من المباني غير السكنية في الجزيرة لتعمل كمراكز أعمال، ما يسمح للشركات بالعمل خارج نطاق الأنظمة الحكومية. كما يمثل هذا المشروع فرصة مثيرة لهؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في الإطار السياسي اليوم.

 

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