اللاعب البرازيلي ''كريستيانو سانطوس'' يفسخ ارتباطه مع فريق حسنية أكادير لهذه الأسباب ﻿

كشفت مصادر مسؤولة داخل إدارة حسنية أكادير لقناة ''شوف تيفي''، عن مغادرة اللاعب البرازيلي ''كريستيانو سانطوس'' لتشكيلة الفريق إثر فسخ العقد الذي يربطه بالنادي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مسؤولة داخل إدارة حسنية أكادير لقناة ''شوف تيفي''، عن مغادرة اللاعب البرازيلي ''كريستيانو سانطوس'' لتشكيلة الفريق إثر فسخ العقد الذي يربطه بالنادي.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن اللاعب قرر فسخ ارتباطه بالغزالة السوسية بعدما لم يستطع التأقلم مع أجواء مدينة أكادير وطريقة لعب الفريق خصوصا مع الضغط الجماهيري الذي تعرض له طيلة مدة تواجده بحسنية أكادير بعد أن قدم بداية الموسم الحالي من الديار اللبنانية وأمضى عقدا مع حسنية أكادير مدته موسم واحد قابل للتجديد لموسم إضافي، وشارك مع الفريق في مجموعة من المباريات غير أن أداءه داخل رقعة الميدان لم يقنع الجمهور السوسي ما جعله يوجه سهام الانتقادات له وتسأل عن سر تواجده مع الحسنية سيما أنه في نظر العديد من المتتبعين للشأن الرياضي بجهة سوس لا يملك من المقومات التقنية والفنية ما يؤهله لحمل قميص النادي، وهو الأمر الذي فتح باب الصراع على مصراعيه بين عشاق الحسنية واللاعب وانتهت في كثير من المناسبات بترديد هتافات عنصرية ضده في الملعب ليرد عليها ''سانطوس'' في إحدى المقابلات خارج القواعد بحركات غير أخلاقية تجاه الجمهور، والتي جعلته يتعرض لعقوبات تأديبية.

وأضافت ذات المصادر، أن كل المشاحنات بين اللاعب والجمهور وعدم قدرته على الإنسجام، جعلته يقرر مغادرة سفينة الحسنية وفسخ العقد لتغيير الأجواء صوب وجهة أخرى، لم يحددها اللاعب بعد.

هذا ومن المنتظر أن يتم استكمال باقي إجراءات مغادرة اللاعب لحسنية أكادير في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد أن يتسلم باقي مستحقاته المالية العالقة مع الفريق.