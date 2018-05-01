 ســــابقة.. النقيب '' الجامعي'' يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل ''محمد أوجار'' ..وهـــذه مضـامينها.. ﻿
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ســــابقة.. النقيب '' الجامعي'' يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل ''محمد أوجار'' ..وهـــذه مضـامينها..

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 10:00 ســــابقة.. النقيب الجامعي يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل محمد أوجار ..وهـــذه مضـامينها.. | بوليتيك
ســــابقة.. النقيب '' الجامعي'' يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل ''محمد أوجار'' ..وهـــذه مضـامينها..
في ســـابقة من نوعها وجه النقيب ''عبد الرحيم الجامعي''، رسالة إلى ''محمد أوجار'' وزير العدل، وساءله عن مصير مدونتين جنائيتين وسبب إقبارهما، وذلك في رســالة مفتوحة مطولة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها.

"شــوف تيفي"

في ســـابقة من نوعها وجه النقيب "عبد الرحيم الجامعي"، رسالة إلى "محمد أوجار" وزير العدل، وساءله عن مصير مدونتين جنائيتين وسبب إقبارهما، وذلك في رســالة مفتوحة مطولة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها.

وفي هــذا السياق انتقد النقيب "الجامعي"، في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير العدل "أوجار"، ووصف عمله على رأس الوزارة بالمختص في "مجالات الدبلوماسية الإدارية كافتتاح الندوات والمؤتمرات واستقبال سفراء ووزراء والتوقيع على عقود شراكات والإشراف على امتحانات".

وفي ذات السياق خاطب النقيب "الجامعي" الوزير "أوجار" قائلا:"أين وزارتكم من تنزيل قواعد الدستور ذات الصِّلة بالتشريع في مجال العدالة و حقوق الإنسان من خلال مراجعة عميقة وواسعة لقواعد وفلسفة وأبعاد المسطرة الجنائية". دعا النقيب "عبد الرحيم الجامعي" وزير العدل "أوجار"، إلى عدم التهديد باستقالته، كما هدد بها سلفه، حسب ما جاء في نص الرسالة .

وبخطاب شديد اللهجة وجه النقيب الجامعي خطابه إلى الوزيرقائلا :" أين وزارتكم من تنزيل قواعد الدستور ذات الصِّلة بالتشريع في مجال العدالة و حقوق الإنسان من خلال مراجعة عميقة وواسعة لقواعد وفلسفة وأبعاد المسطرة الجنائية و قواعد الجوهر أي القانون الجنائي في خلفياته وآفاقه واختياراته وفي مجال تحديث قواعد التجريم و العقاب برؤية حقوقية مجتمعية غير سياسوية أو انتقامية متناغمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأساس ".

وأضــاف "قبل أربع سنوات عرضت وزارة العدل في عهد سلفكم الوزير مصطفى الرميد، مسودة قانون جنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية تحت إلحاح و نضال عدد من القانونيين و المهنيين و الحقوقيين، وبعد صراع داخل الهيئة العليا لإصلاح العدالة و القضاء ومكوناتها حول مفهوم ومضامين ومجال السياسة الجنائية وخصوصا الخلافات التي برزت داخل الهيئة حول مهام وسلطات عدد من الأجهزة ومنها جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق والخلافات التي ظهرت فيما يخص ضمانات حقوق الدفاع والتي لم تتوفر للهيئة النظرة الحداثية والاستقلالية الكاملة في معالجتها بكل الحرية والجرأة".

وأردف قائلا: "ولقد عرفت المسودة والمدونة المعروضتان نقاشا واسعا وانتقادات حادة من المستوى الرفيع شارك فيه محامون وقضاة وجمعويون وطلبة وجامعيون وغيرهم، مما جعلهما يسجلان السبق في رقعة الاهتمام قل نظيره".

وزاد ذات المتحدث " لقد خُيل إلينا ولغيرنا من المتتبعين أن وزارة العدل جادة فيما قدمته وفيما حصدته من خلاصات ومقترحات وتعديلات ، كما اعتقدنا كرأي عام قانوني وحقوقي أن مسودة القانون الجنائي ستصبح مشروع قانون بعد إصلاحها وأن مشروع المسطرة الجنائية سيأخذ الطريق نحو البرلمان لتفتح من جديد باب الترافع و الدفع بالمنظومة نحو حلتها النهائية بعد تنظيفهما من الشوائب والاختلالات...".

واسترسل النقيب الجامعي مخاطبا الوزير بصفته مواطنا "لنا كمواطنين وكمهتمين وممارسين كل الحق في المعلومة بكل الشفافية والنزاهة، أي لنا حق مساءلتكم لمعرفة ما هي أسباب قبر مسودة القانون الجنائي لسنوات طويلة وإلى اليوم ، و لنا الحق في معرفة ما هي أسباب قبر مشروع المسطرة الجنائية لسنوات وإلى اليوم، ولنا حق معرفة من كان وراء هذه العملية السياسوية/ المهزلة التي تنم عن عقلية التخوف وعن احتقار الحكومة لوزرائها ولوجودهم ولوعودهم، وعلى وزارة العدل اليوم ألا تخفي المعلومة والحقيقة أو أن تتستر عن من كان وراء حرمان المغرب من مدونتين تم التفاعل معهما بنضج كبير من قبل القانونيين، وعلى وزارتكم أن تكشف لنا ما هي الأهداف التي كانت وراء التلاعب بمصالح الوطن والمواطنين وتعطيلها وتجميد التاريخ وقبر الأمل ودفن الثقة في المؤسسات والتي ركنت نحو حسابات ضيقة إيديولوجية وسياسوية و أبانت عن قصور الفاعل السياسي الحكومي" .

ومن جهة أخرى، زاد مشددا " لعَــلكم كوزير للعدل قد استوعبتم جيدا دور وزارة العدل في رفض الإصلاح الجنائي وفِي تعطيل إتمامه وفِي إعطاء الفرصة للأجهزة القائمة على تطبيق السياسة الجنائية من شرطة قضائية ومن نيابة عامة ومن قضاة للتحقيق للاستمرار في استعمال نصوص هَرِمت ولم تعد مؤهلة لحماية المجتمع ولم تعد صالحة إلا لانتهاك حقوق المشتبه بهم وانتهاك حقوق الدفاع و تكريس المحاكمات غير العادلة..."

واستطرد " نقول لكم بوضوح بأننا كفاعلين في مجال العدالة والقانون لن نقبل من وزارة العدل و لا من وزيرها الحالي أو من بقية الوزراء أو من الوزراء المقبلين سوى مشروعا كاملا لمدونة كاملة شاملة أي مشروعا للقانون الجنائي ومشروعا لقانون المسطرة الجنائية غير مبتورين و من دون انتقائية لمواد أو لفقرات بعينها ، نريد مدونة جنائية غير ملتحية بعقلية حديثة وبحمولة حقوقية كونية تضاهي مدونات دول ذات الباع في الديمقراطية ، نريد مدونة جنائية بمضامين قوية بعيدة عن ذاتية وعن خواطر الوزير ، نريد مدونة جنائية لا تجرنا إلى الخلف بل تحمينا من الانتكاسات ومن الانتهاكات و تعكس عددا من المبادئ الأساسية ...".

واختتـــم قيدوم المحامين رسالته قائلا "عليكم أان تسحبوا من البرلمان مشروع الفشل المبتور والجزئي لبعض مواد القانون الجنائي ، وعليكم احترام المغاربة و النزول للبرلمان حاملين مشروعي المدونتين كاملتين لعرضهما ومتاقشتهما إذ ومن دون ذلك ستضرب الميوعة ما تبقى من المصداقية الهشة للسياسة الجنائية وستقوض أكثر سمعة القضاء الجنائي، وستفتحون الأفق للمجهول."

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