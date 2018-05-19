اللاعب بدر بانون مرضي الوالدين ... هذا ما قام به تجاه والدته بعد عودته من غانا ﻿

مباشرة بعد عودته من غانا خلال إجرائه مباراة الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوصل بدر بانون في نفس اليوم والدته إلى مطار محمد الخامس في رحلة إلى الديار السعودية لأداء مناسك

"شوف سبور" : رشيد محمودي

مباشرة بعد عودته من غانا خلال إجرائه مباراة الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوصل بدر بانون في نفس اليوم والدته إلى مطار محمد الخامس في رحلة إلى الديار السعودية لأداء مناسك العمرة .

وتوصلت "شوف سبور" بصورة للاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رفقة أخيه أمين بانون ووالدته بمطار محمد الخامس لحظة توديعها قبل السفر إلى السعودية.

ومعلوم أن هيرفي رونار قد أدرج بدر بانون لاعب فريق الرجاء ضمن لائحة اللاعبين المشاركين في منافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا.