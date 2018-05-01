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سار لمستخدمي ''واتساب''..إضافة العديد من الميزات

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 09:20 سار لمستخدمي واتساب..إضافة العديد من الميزات | نت 2.0
سار لمستخدمي ''واتساب''..إضافة العديد من الميزات
كشفت شركة ''واتسآب'' عن عزمها طرح عدد من الميزات لمستخدمي التطبيق دفعة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بين الميزات الجديدة إجراء محادثات فيديو للمجموعات، وكذلك تمكين استخدام ملصقات شركات

''شوف تيفي''

 كشفت شركة ''واتسآب'' عن عزمها طرح عدد من الميزات لمستخدمي التطبيق دفعة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بين الميزات الجديدة إجراء محادثات فيديو للمجموعات، وكذلك تمكين استخدام ملصقات شركات أخرى غير واتسآب ضمن التطبيق.

 وحسب ما كشف عنه موقع ''Gadgets'' المختص في آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي، فإن التسريبات تشير إلى أن هناك مجموعة أخرى منفصلة من الميزات قد تطرح قريبا، مبرزة أن الشركة طرحت بالفعل وبشكل منفصل ميزة جديدة إلى إصدار التطبيق رقم (v2.18.142) لأنظمة هواتف أندرويد، إذ تتيح للمستخدمين اختيار الأعضاء الذين يمكنهم تغيير معلومات المجموعة.

 وأكد الموقع المذكور أن هذه الميزة وصلت بالفعل إلى هواتف ''آي فون'' في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين أشارت عدة تقارير أنه سيتم طرح وظائف جديدة في تطبيق واتسآب لهواتف أندرويد، بما في ذلك ''فلتر'' المحادثات، وهي ميزة خاصة بالإعلانات.

‫شوف تيفي

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