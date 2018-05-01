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أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم السبت

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 09:07 أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم السبت | مجتمع
أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما محليا قرب السواحل الأطلسية مع كتل ضبابية أو ضباب، أو أحيانا أمطار جد خفيفة بالسواحل المحيطية الوسطى. كما يتوقع تمركز

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما محليا قرب السواحل الأطلسية مع كتل ضبابية أو ضباب، أو أحيانا أمطار جد خفيفة بالسواحل المحيطية الوسطى. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، من المحتمل أن تصل إلى السايس والسهول الداخلية الشمالية والسهول المتواجدة غرب الأطلس، مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق. وستهب الرياح معتدلة شرقية بالبوغاز، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة، شمالية إلى غربية بالسهول الشمالية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وسوس والسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة في باقي السهول، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والحوز والسواحل الوسطى وشمال السواحل الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بالبوغاز، والسايس والسواحل المحيطية وسوس والشاوية والشياظمة والسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 26 و31 درجة بالغرب واللوكوس وداخل منطقة دكالة وعبدة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

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المغرب شوف تيفي أمطار رعدية البحر الحرارة البوغاز الرياح

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