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مطالبات لضبط الأسعار بعد ''حملة المقاطعة'' و شعار ''خليه يريب''

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 04:29 مطالبات لضبط الأسعار بعد حملة المقاطعة و شعار خليه يريب | مجتمع
مطالبات لضبط الأسعار بعد ''حملة المقاطعة'' و شعار ''خليه يريب''
قال محللون مغاربة إن على الدولة إقرار آلية لمراقبة الأسعار في ظل ''تحرير عشوائي'' للأسعار وذلك بعد قيام مغاربة بمقاطعة ثلاث شركات كبرى لأكثر من ثلاثة أسابيع في حملة لتخفيض الأسعار و صفت بالناجحة.

''شــوف تيفي'':

قال محللون مغاربة إن على الدولة إقرار آلية لمراقبة الأسعار في ظل ''تحرير عشوائي'' للأسعار وذلك بعد قيام مغاربة بمقاطعة ثلاث شركات كبرى لأكثر من ثلاثة أسابيع في حملة لتخفيض الأسعار و صفت بالناجحة.

وقال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي ''في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك نظام... التحرير العشوائي بدون آلية للضغط خطأ كبير''، وأضاف ''قطاع المحروقات قطاع حيوي استراتيجي لا يجب أن يبقى محتكرا... على الحكومة أن تترك المنافسة وتحدد سقف الأسعار إذا أرادت أن يكون لخطابها مصداقية وأن يصدقها المغاربة''.

وكان نشطاء مغاربة قرروا مقاطعة ثلاثة منتجات محلية في حملة غير مسبوقة استهدفت شركة سنترال للحليب المغربية الفرنسية التي تبلغ حصتها من السوق 60 بالمئة وشركة سيدي علي للمياه المعدنية التي تسيطر على 60 بالمئة أيضا في سوقها وشركة أفريقيا لتوزيع المحروقات التابعة لمجموعة أكوا والمملوكة لــ'' عزيز أخنوش'' وزير الفلاحة والصيد البحري.

وصعد المغاربة حملتهم التي اتخذت شعار ''خليه يريب'' بعد تصريحات لمسؤولين حكوميين ومسؤولين تنفيذيين نعتت المقاطعين ''بالخيانة'' قبل أن تتراجع الحكومة وتعتذر على لسان رئيس الوزراء سعد الدين العثماني الذي طالب بوقف المقاطعة مع بدء شهر رمضان وفتح صفحة جديدة متعهدا بأن تعمل الحكومة ''على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المستهلك''.

وعرضت لجنة برلمانية مغربية تقريرا نهائيا عن أسعار بيع الوقود يوم الثلاثاء جاء فيه إن أرباح بعض شركات بيع الوقود في المغرب وصلت إلى 996 بالمئة بعد إصدار قانون حرية الأسعار والمنافسة في 2014.

هـــذا وقال أقصبي ''حتى يعطي رئيس الحكومة مصداقية لكلامه ويستمع له المغاربة يجب أن يتخذ إجراءات عملية. على الأقل أن تعود هذه الأموال الى خزينة الدولة'' مشيرا إلى الأرباح الطائلة لشركات الوقود بعد تحرير الأسعار والتي تقدرها لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المغربي بمليارات الدراهم.

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شوف تيفي المغرب المقاطعة أقصبي سنطرال حملة الحكومة

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