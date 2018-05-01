مثير.. جمهور الوداد يتحدى رونار قبل الذهاب إلى روسيا ويطالب بمباراة ودية ضد الأسود ﻿

طالبت بعض الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بخوض مباراة ودية امام المنتخب الأول الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا تزامنا مع الإعلان عن لائحة اللاعبين

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

طالبت بعض الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بخوض مباراة ودية امام المنتخب الأول الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا تزامنا مع الإعلان عن لائحة اللاعبين المشاركين في المونديال.

وجاء هذا الطلب مباشرة بعد إعلان هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي عن لائحة المنتخب المغربي، والتي عرفت غياب لاعبي فريق الوداد البيضاوي، بحيث عبرت عن استغرابها لعدم استدعاء كلا من محمد أوناجم وإسماعيل الحداد ومحمد الناهيري.

وأكدت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' أن فريق الوداد يضم أبرز لاعبي البطولة تمكن من تحقيق الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية على حساب فريق الأهلي المصري علما أن لاعبيه يمارسون رفقة المنتخب الاول للفراعنة وتمكنوا من إقصاء الأسود من دور الربع خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويبدو أن جمهور الوداد لم يتقبل إبعاد لاعبيه في الوقت الذي تم استدعاء ثلاثة لاعبين من البطولة ويتعلق الامر بكل من بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي، وأيوب الكعبي لاعب نهضة بركان، ورضا التكناوتي حارس فريق اتحاد طنجة.