حصــري..ها علاش عدائين مغاربة تسحرو برايبي و كاشير في قلب أكاديمية إفران لألعاب القوى ﻿

كشفت مصادر مطلعة ، عن حقيقة ما تداولته صفحات رياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' بخصوص مهزلة العدائيين المغاربة بأكاديمية مدينة إفران لألعاب القوى خلال أول سحور لهم استعدادا لشهر رمضان

'' شوف سبور'' :

كشفت مصادر مطلعة ، عن حقيقة ما تداولته صفحات رياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' بخصوص مهزلة العدائيين المغاربة بأكاديمية مدينة إفران لألعاب القوى خلال أول سحور لهم استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وافادت ذات المصادر، أن الشركة التي تسهر على إعداد الوجبات الغذائية للعدائين المغاربة بتنسيق وشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تفاجأت بالإعلان أن يوم أمس الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان وبالتالي لم تتمكن من إعداد سحور يليق بالعدائين واكتفوا فقط بوجبة عشاء كاملة تتوفر على كل المكملات الغذائية التي يحتاجها أي رياضي.

وحسب ذات المصادر، فإن العدائيين هم من اقتنوا وجبة السحور من خارج الأكاديمية والتي تتكون من فواكه جافة وقطعة خبز مرفوقة بالنقانق و'' ريبي'' الشيء الذي خلق جدلا كبيرا في أوساط متتبعي الرياضة المغربية.