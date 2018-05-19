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غــريب..برنامج ''كاميرا شو'' الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 04:00 غــريب..برنامج كاميرا شو الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان | ثقافة و فنون
غــريب..برنامج ''كاميرا شو'' الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان
أعلن رشيد العلالي، يومه الجمعة، أن برنامجه الرمضاني الكوميدي ''كاميرا شو'' الذي بث على القناة الثانية ''دوزيم'' في أول أيام رمضان، تصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة خلال الليلة الأولى من شهر رمضان

''شوف تيفي''

أعلن رشيد العلالي، يومه الجمعة، أن برنامجه الرمضاني الكوميدي ''كاميرا شو'' الذي بث على القناة الثانية ''دوزيم'' في أول أيام رمضان، تصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة خلال الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث تابعه حوالي 9 ملايين مشاهد.

ونشر العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' على حسابه بالفيسبوك، تدوينة، عبر فيها عن فرحته الكبيرة بتحقيق برنامجه الخاص بالكاميرا الخفية هذا الرقم الكبير في أول يوم من رمضان.

وتفاعل النشطاء مع تدوينة ''رشيد العلالي''، حيث تباينت الآراء بخصوص الحلقة الأولى للكاميرا الخفية ''كاميرا شو''، حيث وصفها البعض بـ ''الحامضة''، بينما أشار آخرون إلى أن الحلقات المقبلة قد تكون متميزة وتدخل الفرحة لقلوب المغاربة عكس الحلقة الأول.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رمضان المبارك الفيسبوك رشيد العلالي الفيسبوك

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