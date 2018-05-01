مثير.. جامعة لقجع تعاقب بطل الموسم ''اتحاد طنجة'' قبل آخر جولة على نهاية البطولة ﻿

عاقبت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق اتحاد طنجة بطل الموسم الحالي برسم منافسات البطولة الإحترافية بسبب مباراته الأخیرة أمام نادي المغرب التطواني والتي انتهت

'' شوف سبور''

عاقبت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق اتحاد طنجة بطل الموسم الحالي برسم منافسات البطولة الإحترافية بسبب مباراته الأخیرة أمام نادي المغرب التطواني والتي انتهت بفوز الفريق الطنجي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وقررت للجنة المركزیة التأدیبیة التابعة للجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم، تغریم الفریق مبلغ 25 ألف درھما، لاستعمال جماھیره للشھب الاصطناعیة ورمیھا في الملعب، خلال المباراة التي جمعتھا بفریق المغرب التطواني بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

هذا وقد طالبت الجامعة فريق اتحاد طنجة بإصلاح الأضرار التي تسبب فیھا جمھوره بالملعب الكبیر، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.