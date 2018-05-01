بالصورة : نجم الكرة الألمانية سفيرا جديدا للملف المغربي لاحتضان مونديال 2026 ﻿

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 يومه الجمعة تعيين لوتار ماثوس، القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ،سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 .

شوف سبور

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 يومه الجمعة تعيين لوتار ماثوس، القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ،سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 .

وصرح لوتار ماثيوس قائلا: ''أساند ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا سنة 2026 لأنني مقتنع بأن المغرب، بتصوره الذي يتميز بالابتكار والاندماج، سيوفر ظروفاً مثالية وعالية للاعبين والمشجعين وجميع عشاق كرة القدم. المغرب حقا أرض كرة القدم''.

هذا وقد انضم لوتار ماثيوس إلى القائمة الطويلة لسفراء المغرب 2026، التي تضم نجوما كبارا، أمثال روبرتو كارلوس، مصطفى حجي، مهدي بنعطية، حاجي ضيوف، ودانييل أموكاتشي.

وكان عميد منتخب ألمانيا الغربية في كأس العالم سنة 1990 قد اختير أيضا أفضل لاعب كرة قدم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1991، كما حاز جائزة أفضل لاعب في أوروبا سنة 1990 وأفضل لاعب ألماني لسنوات 1990 إلى 1999.

النجم الشهير شارك في منافسات كأس العالم خمس مرات وخاض أربع نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.