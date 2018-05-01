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بالفيديو.. شاهد ما قاله العربي بمناسبة تتويجه بلقب الهداف ..تزامنا مع الإعلان عن لائحة لاعبي المونديال

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قال يوسف العربي لاعب فريق الدحيل، لحظة تسلمه جائزة هداف الدوري القطري التي تحمل اسم (جائزة منصور مفتاح)، أن هيرفي رونار يرى ويعرف جيدا ما يقوم به بالدوري ولابد من أن ياتي اليوم الذي سيجازى فيه.

'' شوف سبور''

قال يوسف العربي لاعب فريق الدحيل، لحظة تسلمه جائزة هداف الدوري القطري التي تحمل اسم (جائزة منصور مفتاح)، أن هيرفي رونار يرى ويعرف جيدا ما يقوم به بالدوري ولابد من أن ياتي اليوم الذي سيجازى فيه.

وتابع قائلا :'' هذا الإنجاز هو نتاج عمل جماعي مع زملائي في فريق الدحيل القطري.. رونار يعرفني ويرى ما أقوم به .. وعندما تعمل بجد يكون الجزاء''.

ومعلوم أن العربي توج هدافا للدوري بعد توقيعه 26 هدفا، متصدرا قائمة الهدافين ومتقدما على منافسه وزميله في الفريق اللاعب التونسي يوسف المساكني الذي سجل 25 هدفا.

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شوف سبور المغرب يوسف العربي كأس العالم 2018 المنتخب المغربي

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