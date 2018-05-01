جامعة لقجع تُــعاقب مجموعة من الأندية المغربية وهكذا أوقفت هؤلاء اللاعبين ﻿

بعدما اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت إصدار العقوبات التالية:

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بعدما اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت إصدار العقوبات التالية:

• توقيف محمد أمين الصبار، لاعب فريق أولمبيك آسفي لـ4 مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

• توقيف كمال أيت الحاج، لاعب فريق أولمبيك آسفي لـ3 مباريات نافذة، مع تغريم ناديه 2000 درهما، لعدم امتثاله لقرار الحكم، خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، وذلك بناء على المادة 97 من قانون العقوبات.

• توقيف إبراهيم الباز، لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة، لـ4 مباريات اثنثان منها موقوفتا التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

• توقيف ياسين العمريوي، لاعب فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

• تغريم نادي اتحاد طنجة، مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها في الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• معاقبة فريق اتحاد طنجة بإصلاح الأضرار التي تسبب فيها جمهوره بالملعب الكبير لطنجة، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني، برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، وذلك بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

• تغريم نادي الجيش الملكي، مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع تسجيل حالة العود.

• تغريم نادي الوداد الرياضي، مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية اكادير برسم الجولة 28 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع تسجيل حالة العود.

• تغريم نادي الوداد الرياضي، مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الاشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك آسفي برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع تسجيل حالة العود.

• تغريم نادي شباب أطلس خنيفرة، مبلغ 10 آلاف درهما، لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب، خلال المباراة التي جمعت فريقه سريع واد زم برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.

• تغريم نادي أولمبيك آسفي، مبلغ 10 آلاف درهما، لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب، خلال المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي برسم الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.

• تغريم نادي حسنية أكادير، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، لحساب فعاليات الجولة 28 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

• تغريم نادي سريع واد زم، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة، لحساب فعاليات الجولة 29 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

- بالنسبة لمنافسات كأس العرش موسم 2017-2018:

• توقيف عبد الحميد فراس، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة، بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

• تغريم نادي الوداد الرياضي الفاسي مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي الفاسي، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

• تغريم نادي شباب المسيرة، مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

• تغريم نادي نهضة أتليتيك الزمامرة، مبلغ 1000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد، ، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.