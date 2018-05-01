بتأثر كــبير..والد اللاعب الراحل بلخوجة يطالب بتدخل الملك لاسترجاع مأذونية ابنه ﻿

أكد محمد بلخوجة، والد اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي والمنتخب المغربي لكرة القدم المرحوم يوسف بلخوجة ، أنه توصل برسالة من مديرية الضرائب في مدينة الدارالبيضاء، تخبره بضرورة أداء واجبات

شوف سبور

أكد محمد بلخوجة، والد اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي والمنتخب المغربي لكرة القدم المرحوم يوسف بلخوجة ، أنه توصل برسالة من مديرية الضرائب في مدينة الدارالبيضاء، تخبره بضرورة أداء واجبات جبائية تخص مأذونية لسيارة الأجرة باسم ابنه الفقيد يوسف، والتي لا يعرف عنها أي شيء، وتستعمل من طرف شخص غير معروف.

وطالب محمد بلخوجة ، خلال حضوره في البرنامج المباشر على ''شوف سبور''رفقة رضوان العلالي، بضرور ة تدخل الملك محمد السادس، لحل هذا المشكل، ولكي يعيد الاعتبار لأسرة بلخوجة باسترجاع مأذونية ابنه.

يذكر أن يوسف بلخوجة كان قد توفي سنة 2001، أثناء مباراة الوداد والرجاء البيضاويين على أرضية ملعب محمد الخامس، إثر سكتة قلبية .