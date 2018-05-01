القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس الشريف ﻿

أشادت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي ،التي التأمت اليوم الجمعة بمدينة اسطنبول التركية ، بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف .

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أشادت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي ،التي التأمت اليوم الجمعة بمدينة اسطنبول التركية ، بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف .

وأثنت الدورة الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ،التي انعقدت اليوم لمواكبة التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في فلسطين، على جهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس ومؤازرة فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما نوه البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر التعاون الإسلامي بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس ،الذراع التنفيذي للجنة القدس ، على ما تقوم به من دعم لمساعدة المقدسيين على الصمود .

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد دبلوماسي برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة.

وتناولت الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي الوضع المعقد والتوتر المتزايد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على المهمة الرئيسية والهدف السامي للمنظمة ،الذي يتجلى أساسا في حماية مدينة القدس الشريف والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ، فضلا عن البعد الروحي.

وفي نفس السياق ،ذكر البيان الختامي بالمهمة المركزية ،التي أنشات من أجلها منظمة التعاون الإسلامي سنة 1969 بالرباط، باقتراح من الملك الراحل الحسن الثاني ،والتي تتجلى في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها ومكانتها الروحية.

كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية مستقلة، للتحقيق في الفظاعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة في الآونة الأخيرة .

وأكد البيان على التزام الدول الاعضاء بالمنظمة بحل الدولتين على اعتبار أنه الحل الوحيد المقبول في سياق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الحالية ،وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ،التي أقرتها القمة الاسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة سنة 2005 .