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سكوب: هذا هو الفريق المغربي الذي يريد التعاقد مع عموتة

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 01:52 سكوب: هذا هو الفريق المغربي الذي يريد التعاقد مع عموتة | سبور
سكوب: هذا هو الفريق المغربي الذي يريد التعاقد مع عموتة
بعد القرار الذي اتخذه المدرب الحسين عموتة بخصوص عدم قبول تدريب أي فريق خارج المغرب، بسبب التزامه بالتحضيري لنيل شهادة ''الماستر''، تحركت هواتف بعض مسؤولي الفرق المغربية لجس نبض عموتة في أفق التعاقد

شـــوف تيفي:

بعد القرار الذي اتخذه المدرب الحسين عموتة بخصوص عدم قبول تدريب أي فريق خارج المغرب، بسبب التزامه بالتحضيري لنيل شهادة ''الماستر''، تحركت هواتف بعض مسؤولي الفرق المغربية لجس نبض عموتة في أفق التعاقد معه.

وكشفت مصادر خاصة ل''شوف تيفي'' أن الفريق الذي يرغب بقوة في التعاقد مع عموتة هو فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وقالت المصادر ذاتها، إن الضغط الذي تمارسه الجماهير الدكالية من أجل عدم تجديد العقد مع المدرب طاليب، جعل مسؤولي الدفاع الجديدي يتباحثون فيما بينهم لفتح باب المفاوضات مع عموتة لتدريب الفريق في الموسم الكروي المقبل.

وذكرت مصادرنا، أن أحد وكلاء اللاعبين المقرب جدا من عموتة وعد مسؤول جديدي بالتوسط للفريق الدكالي مع المدرب في أفق التعاقد معه بشكل رسمي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب عموتدة الجفاع الحسني الجديدي

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