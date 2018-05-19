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بالصور..انفجار قنينة غــاز داخل محل تجاري في ثاني أيام رمضان بمراكش

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 01:35 بالصور..انفجار قنينة غــاز داخل محل تجاري في ثاني أيام رمضان بمراكش | حوادث و حقوق
بالصور..انفجار قنينة غــاز داخل محل تجاري في ثاني أيام رمضان بمراكش
هز انفجار قنينة غاز صغيرة، محلا تجاريا، يقع بحي بريمة بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش، بالموازاة مع إقامة صلاة الجمعة، اليوم الجمعة، مما خلف خسائر مادية.

''شوف تيفي''

هز انفجار قنينة غاز صغيرة، محلا تجاريا، يقع بحي بريمة بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش، بالموازاة مع إقامة صلاة الجمعة، اليوم الجمعة، مما خلف خسائر مادية.

وحسب مصدر مطلع فإن صاحب المحل التجاري، وبعد عودته من صلاة الجمعة، تفاجأ بالنيران تلتهم المحل والبضاعة المتواجدة فيه، قبل أن تنفجر قنينة غاز ما أثار رعب وهلع ساكنة حي بريمة.

وأكد المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان فور توصلهم بإخبارية في الموضوع، حيث تم إخماد ألسنة النيران الملتهبة، قبل أن تأتي على البضاعة المتواجد بهذا المحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوقاية المدينة خسائر مادية النيران مراكش رمضان

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