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حادثة سير مروعة قبل مغرب ثاني أيام رمضان وهذه هوية الضحية

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 01:28 حادثة سير مروعة قبل مغرب ثاني أيام رمضان وهذه هوية الضحية | حوادث و حقوق
حادثة سير مروعة قبل مغرب ثاني أيام رمضان وهذه هوية الضحية
مع بداية الشهر الفضيل، وقعت عدد من حوادث السير بمختلف المدن المغربية، آخرها حادثة سير خطيرة وقعت قبل مغرب اليوم الجمعة بمنطقة سيدي أعمر بالطريق الوطنية رقم 710 .

شوف تيفي

مع بداية الشهر الفضيل، وقعت عدد من حوادث السير بمختلف المدن المغربية، آخرها حادثة سير خطيرة وقعت قبل مغرب اليوم الجمعة بمنطقة سيدي أعمر بالطريق الوطنية رقم 710 .

وحسب مصادر محلية فإن الضحية موظف بسلك الوقاية المدنية كان يقود سيارة كولف ففقد السيطرة على المقود بفعل انزلاق العجلات، لتنقلب به بجانب الطريق ويصاب على إثرها بجروح وكسور خطيرة، حيث وافته المنية في الطريق إلى المستشفى بسبب إصابته البليغة، ليتم نقله إلى مستودع الأموات، في حين تم فتح تحقيق من طرف عناصر الأمن لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المميتة.

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حادثة سير مميتة خنيفرة

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