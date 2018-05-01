مُــؤلم..سائح فرنسي مات فطوبيس بمراكش في ثاني أيام رمضان... وها أشنو وقع ﻿

اهتزت حافلة للنقل الحضري عشية اليوم الجمعة، بعدما فارق الحياة سائح يحمل الجنسية الفرنسية داخل حافلة، بعد صعوده بفترة وجيزة من إحدى المقاطعات بجيليز.

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اهتزت حافلة للنقل الحضري عشية اليوم الجمعة، بعدما فارق الحياة سائح يحمل الجنسية الفرنسية داخل حافلة، بعد صعوده بفترة وجيزة من إحدى المقاطعات بجيليز.

مصادر محلية قالت إن الهالك في عقده الثامن، وبعد صعوده باغته الموت وفارق الحياة جراء سكتة قلبية في الحين، حيث حضرت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى عين المكان بسرعة للوقوف على الحادث.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الوفاة المباغثة للأجنبي خلفت حالة استنفار في أوساط ركاب الحافلة التي اضطر سائقها إلى التوقف لحين حضور رجال الأمن والوقاية المدنية لنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن طفيل بمراكش.