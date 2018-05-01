مسؤول ودادي: ''مغادين ناخدو حتى ريال من الفيفا'' ﻿

قطع مسؤول داخل إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، الشك باليقين بخصوص استفادة الوداد من تعويض الفيفا عن مشاركة الحارس رضى التكناوتي في مونديال روسيا 2018.

شـــوف تيفي:



قطع مسؤول داخل إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، الشك باليقين بخصوص استفادة الوداد من تعويض الفيفا عن مشاركة الحارس رضى التكناوتي في مونديال روسيا 2018.



وكشف المسؤول الودادي في اتصال هاتفي أجرته معه ''شوف تيفي'' أن التكناوتي لا يزال محسوبا على اتحاد طنجة بحكم أن عقد إعارته للفريق الطنجاوي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، مما يعني يضيف مصدرنا أن الحارس بقوة القانون محسوب على اتحاد طنجة وممثل البوغاز هو الذي سيستفيد من التعويض المادي الذي تمنحه الفيفا للفرق التي يشارك لاعبوها في المونديال.

وأثارت قضية استفادة الوداد من تعويض مادي جراء مشاركة التكناوتي مع ''الأسود'' جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، بحكم أن الحارس التكناوتي مجرد معار لطنجة وان البطولة ستنتهي قبل بداية كأس العالم.