غريب..النحل يجهز على شخصين ويقتل أحدهما في الصويرة وها كيفاش ﻿

بعد تعرضه لهجوم من قبل سرب من النحل بمنطقة آيت داود بإقليم الصويرة، لفظ رجل يبلغ من العمر 52 سنة، ليلة الخميس الجمعة أنفاسه الأخيرة بقلب المستشفى الاقليمي بمدينة الصويرة.

شوف تيفي

بعد تعرضه لهجوم من قبل سرب من النحل بمنطقة آيت داود بإقليم الصويرة، لفظ رجل يبلغ من العمر 52 سنة، ليلة الخميس الجمعة أنفاسه الأخيرة بقلب المستشفى الاقليمي بمدينة الصويرة.

وأفادت مصادر محلية اليوم الجمعة أن الرجل تعرض لهجوم مفاجئ من النحل، الذي حاصره هو وشخص آخر، ليلفظ الأول أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، فيما تعرض الثاني لإصابات وصفت بالبليغة، مازال يعاني من مضاعفاتها.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما بقي الشخص الآخر في المستشفى المذكور من أجل استكمال العلاجات.