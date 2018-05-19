مثير.. نجم في فرقة إيموراجي يقصف طاليس والضحية يكتشف حذف لقطات مثلها مع الفرقة في سلسلة كوميدية رمضانية ﻿

قضية أخرى من بين مجموعة من القضايا التي يتهم بها عبد العالي لمهر الملقب بـ''طاليس''، فجرها الفنان المهدي بلعياشي العضو بفرقة إيموراجي، الذي خرج بتدوينة مثيرة يقصف فيها طاليس.

شوف تيفي

قضية أخرى من بين مجموعة من القضايا التي يتهم بها عبد العالي لمهر الملقب بـ''طاليس''، فجرها الفنان المهدي بلعياشي العضو بفرقة إيموراجي، الذي خرج بتدوينة مثيرة يقصف فيها طاليس.

وقال المهدي بلعياشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك ''بعدما قررنا نخرجو من طاليس برود ( ايموراجي) بكل روح رياضية وخرجنا خوت وحباب ...اليوم تنتفرج انا وفتوحي تلقاو راسنا محذوفين من جينيرك البداية ولاد_علي بجوجنا فقط ..النقاش لايفسد للمونطاج قضية''.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانين الذين ارتبط اسمهم بفرقة إيموراجي خرجوا منها غاضبين منهم النجم صويلح ورجاء لطفين والآن المهدي وفتوحي.