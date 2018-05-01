بالفيديو..موجة سخرية كبيرة من الداعية عمرو خالد بسبب إشهار: ''الدجاج في رمضان يأخذك إلى الجنة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 18 ماي الموافق لليوم الثاني من رمضان، مقطع فيديو، خاص بوصلة إشهارية ، ظهر بها الداعية المصري عمرو خالد وهو يربط بين ما هو ديني وما هو

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 18 ماي الموافق لليوم الثاني من رمضان، مقطع فيديو، خاص بوصلة إشهارية ، ظهر بها الداعية المصري عمرو خالد وهو يربط بين ما هو ديني وما هو ترويجي لإحدى الشركات الخاصة ببيع ''الدجاج''.

وفور تداول هذا الفيديو الإعلاني، تفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم من الداعية عمرو خالد، بسبب الطريقة التي كان يتحدث بها، وهو يحاول ربط قبول الصيام خلال رمضان بتناول ''دجاج'' إحدى الشركات.

ومن جهة أخرى، وجه نشطاء انتقادات لاذعة للداعية ''عمرو خالد''، مشددين على أن هذا الأخير استغل الدين من أجل تمرير فكرة ''غريبة'' إلى المشاهدين.