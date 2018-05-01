 عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء ﻿
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عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء | حوادث و حقوق

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عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 23:17 عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء
في جديد جريمة القتل البشعة التي هزت سوقا شعبيا بالحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل اليوم الجمعة 18 ماي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع في كشفه عن التفاصيل الكاملة الخاصة بهذه الجريمة، أن مزاحا بين

"شوف تيفي"

في جديد جريمة القتل البشعة التي هزت سوقا شعبيا بالحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل اليوم الجمعة 18 ماي، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع في كشفه عن التفاصيل الكاملة الخاصة بهذه الجريمة، أن مزاحا بين الشابين، تطور إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام الشاب الملقب بـ "ولد الشينوي" البالغ من العمر 23 سنة، بتوجيه طعنات لصديقة بائع الخضر الملقب بـ "ولد البوليسي" والبالغ من العمر قيد حياته 28 سنة، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشاب المتورط في هذه الجريمة، وبعد تبادل السب والقذف بينه وبين الضحية، أخذ سلاحا أبيض بالقوة من محل جزارة بالسوق، قبل أن يعمد إلى توجيه طعنتين قاتلتين إلى صديقه على مستوى البطن، كانتا كفيلتين بإنهاء حياته على الفور.

وأكد ذات المصدر، أن المعني بالأمر وفور ارتكاب الجريمة، فر من السوق إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى عناصر فرقة الدراجين وبمعية عناصر الدائرة الأمنية 36، تمكنوا بعد القيام بحملة تمشيطية من ضبطه بشارع علي يعتة وبالتحديد بالقرب من ثانوية مصطفى المعاني ليتم تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية.

 

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