عاجل...مافيا العقار تخرج سكان دواوير بجماعة الدراركة ضواحي أكادير للإحتجاج وإستنفار أمني كبير بالمنطقة ''صور+فيديو'' ﻿

خرج المئات من سكان دواوير ''تماعيت'' و''أيت بها'' و''الزعزاع'' التابعة لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان قبل قليل في وقفة احتجاجية تصديا للقوات العمومية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان

شوف تيفي:أكادير

خرج المئات من سكان دواوير ''تماعيت'' و''أيت بها'' و''الزعزاع'' التابعة لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان قبل قليل في وقفة احتجاجية تصديا للقوات العمومية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان لتنفيذ أحكام قضائية ترمي إلى تحفيظ أراضيهم.

وحسب متضررين فإن هذه العملية في نظرهم ترمي إلى سلبهم لأراضيهم التي ورثوها أبا عن جد وأكدوا أن مافيا العقار تحاول جاهدة الإستيلاء على ممتلكاتهم وذلك باستصدار أحكام قضائية مبنية على وثائق مزورة.

وأضافوا أنهم عازمون على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حين وقف الترامي على ممتلكاتهم عن طريق التزوير وتضليل القضاء، حيث أوضح متضررون أن الأشخاص المترامين على عقاراتهم يعمدون إلى استعمال وثائق مزورة قصد الاستيلاء على أراض في ملكية الغير.

ودعا المحتجون السلطات المختصة إلى التدخل لوقف مسلسل الترامي على أملاك الغير، والوقوف في وجه «مافيا» نافذة لها علاقة بمؤسسات الدولة وأشخاص نافذين بها.

وأفادت مصادر متتبعة للملف بأن المترامين على أراضي وعقارات السكان، استصدروا أحكاما قضائيا بناء على وثائق وشهادات مزورة، وتم الاعتماد على شهادات إدارية منسوبة إلى مجلس الجماعة السابق، في الوقت الذي أكدت المصادر ذاتها أن أعضاء المجلس السابق نفوا صلتهم بأي شهادة إدارية صادرة عن المجلس في أي وقت من الأوقات.

هذا، وكادت الوقفة الإحتجاجية التي نفذها السكان المتضررون أن تتحول إلى مواجهات عنيفة بين القوات العمومية التي قامت بإنزال أمني كثيف بالمنطقة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية بعد إصرار الساكنة على منع تنفيذ التحفيظ وتشبتهم بموقفهم وبأراضيهم، وطالبوا بوقف هذه المهزلة كما وصفوها ، وبتدخل صاحب الجلالة لفتح تحقيق في هذا الملف، الذي سيحول المنطقة لبؤرة توتر في حال لم يتم إنصاف السكان المتضررين.