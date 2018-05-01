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مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 23:09 مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة | دولي
مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة
ضبطت الشرطة داخل عقارات مملوكة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق 284 صندوقا، تحتوي على حقائب يد من تصميمات مشهورة، وفيها مبالغ مالية بالرينجت الماليزي والدولار الأميركي، وساعات ومجوهرات في 72

شوف تيفي

ضبطت الشرطة داخل عقارات مملوكة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق 284 صندوقا، تحتوي على حقائب يد من تصميمات مشهورة، وفيها مبالغ مالية بالرينجت الماليزي والدولار الأميركي، وساعات ومجوهرات في 72 حقيبة.

وكشف رئيس وحدة تحقيقات الجريمة التجارية بماليزيا عمار سنج اليوم الجمعة أنه من الصعب تحديد كمية المجوهرات بالضبط، لأن الكميات المصادرة للحقائب فيها كمية كبرى من المجوهرات.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي زين العابدين بنعلي وفور هروبه من تونس، وجدت لديه كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات بقصر قرطاج، بالإضافة إلى القصور التي كانت تعود ملكيتها للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي التي وجد فيها عدد كبير من الأموال والآثار.

 

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شوف تيفي ماليزيا ليبيا بنعلي القدافي أموال مجوهرات

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