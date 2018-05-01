هذا هو المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم 2018 ﻿

أجرت لعبة ''Football Manager 2018'' عبر قناة ''GoldenFM'' تجربة توقعوا خلالها المنتخب الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد 500 عملية محاكاة للمونديال المقبل.

"شوف سبور"

أجرت لعبة "Football Manager 2018" عبر قناة "GoldenFM" تجربة توقعوا خلالها المنتخب الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد 500 عملية محاكاة للمونديال المقبل.

و قالت نتائج التجربة، إن المنتخب الفرنسي يعتبر من أبرز المرشحين للتتويج بالمونديال الروسي، إذ فاز بالبطولة 118 مرة، متبوعا ببلجيكا (77 مرة)، ثم البرازيلي وإسبانيا (61 مرة لكل منهما)، بينما حافظ منتخب ألمانيا على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية 37 مرة.

وجاءت الأرجنتين، التي يقودها ليونيل ميسي، كأسوأ حظ بين جميع المنتخبات، إذ خسرت النهائي 59 مرة.

أما المنتخب الروسي مستضيف مونديال 2018، فقد فاز بالبطولة 6 مرات، وخسر النهائي 12 مرة، وحصل على المركز الثالث 13 مرة، وأنهى البطولة في المركز الرابع 16 مرة.