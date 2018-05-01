بنعطية يوجه رسالة للاعبين الذين سيغيبون عن المونديال ويعد المغاربة بتشريف الوطن ﻿

أكد المهدي بنعطية،عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، ولاعب فريق جوفونتوس الايطالي، بتقديم مستوى يشرف المغرب في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، المقرر إجراء منافساتها في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليوز

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أكد المهدي بنعطية،عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، ولاعب فريق جوفونتوس الايطالي، بتقديم مستوى يشرف المغرب في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، المقرر إجراء منافساتها في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبلين.

ونشر الدولي المغربي بنعطية، تدوينة عبر حسابه الرسمي على "الانستغرام"، يعبر عن خلالها عن فخره بالفرصة التي حظيها بها من المدرب هيرفي رونار لتمثيل المغرب في هذا الحدث العالمي قائلا :" سنعمل على بذل قصارى جهودنا، من أجل إسعاد المغاربة وتشريفهم".

وبخصوص اللاعبين الذين لم يتم المناداة عليهم لخوض مباريات كأس العالم قال بنعطية : "أفكر كثيرا وبشكل خاص بشأن اللاعبين الذين شاركوا في التأهل للمونديال، وسيغيبون عنا في هذه الرحلة المونديالية. سنقاتل من أجلكم، وأنا متأكد أنكم سوف تكونون أول من سيشجعنا".